Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

СМИ: талибы* открыли охоту на работавших с США афганцев

19 августа 2021, 23:20  •  45 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Ситуация в государстве продолжает обостряться
Государственный переворот в Афганистане еще долгое время будет оказывать серьезное влияние на жизнь всего мирового сообщества. Каждый день в прессе появляется новая информация об изменениях, которые происходят в дестабилизированном государстве, попавшем под управление боевиков. Журналистам удалось выяснить, что талибы* открыли настоящую охоту на жителей Афганистана, которые в свое время прельстились дарами из США и стали работать на американцев.
Американским журналистам удалось ознакомиться с документами Организации Объединенных Нации. С их слов выходит, что Запад уже в курсе начавшихся гонений на коллаборационистов. Сейчас талибы* активно вычисляют афганцев, которые работали с Североатлантическим альянсом и Америкой.
Сообщается, что поступивший в распоряжение журналистов секретный документ был разработан экспертами Норвежского центра глобального анализа. Специалисты из этой организации занимаются разведкой в интересах ООН. 
Выяснилось, что боевики запугивают людей, которые в свое время вступили в тесный контакт с западными кураторами. Они требуют всех сотрудничавших с США афганцев сдаться и отдать свои жизни в распоряжение талибов*. В противном случае боевики обещают убить или арестовать членов их семей. Такую информацию публикуют журналистыNew York Times.
К слову, недавно верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель потребовал от ЕС не дать России контролировать ситуацию в Афганистане.
 *организация запрещена на территории России 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





45
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
19 августа 2021, 16:00
Политолог в прямом эфире обвинил русских в предательстве. Норкин "обнулил" его слова анекдотом
19 августа 2021, 06:50
Американцы выставили против России "легион": Патрушев разоблачил "агентов влияния"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
15 августа 2021, 18:30
Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.