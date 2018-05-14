СМИ: Судья на Украине взял самоотвод по делу о демонстрации советской символики из-за деда-ветерана

Судья Малиновского районного суда Одессы Дмитрий Передерко взял самоотвод по делу об определении меры пресечения одесситу, который 9 мая ездил по городу на автомобиле с флагом, где был изображён орден Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на постановление судьи. Отмечается, что решение было обнародовано 12 мая 2017 года.

Как заявил Передерко, его дед героически погиб во время Великой Отечественной войны. По его словам, он был воспитан в духе уважения к воинам, которые своими подвигами и мужеством отстояли в тяжёлых боях право народа Украины на жизнь, а также в духе уважения к героизму народа во время Великой Отечественной войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом.

«В силу этих обстоятельств я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена Отечественной войны в дни празднования Дня Победы (народного и государственного праздника) как пропаганду тоталитарного режима. Поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на Украине за использование советской символики задержали семерых человек.