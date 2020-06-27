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СМИ: суду предъявили доказательство запуска "Бука" в районе крушения "Боинга"

27 июня 2020, 19:00  •  231 • Политика
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Прокурор представил запись телефонных переговоров ополченцев
В Гааге накануне состоялся очередной день заседаний по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 над Донбассом в 2014 году. Голландские журналисты выяснили, что во время слушаний прокуратура представила суду запись телефонных переговоров, из которых якобы следует, что в районе авиакатастрофы произошел запуск ракеты "Бук".
Об этом сообщило издание NRC. В статье авторы пишут, что после того, как сработал ЗРК, ополченцы пришли к выводу, что ракета попала по военному самолету Незалежной. Издание подчеркивает, что это обсуждали подозреваемые Леонид Харченко и Сергей Дубинский.
Также стало известно, что Дубинский якобы поинтересовался у другого подозреваемого Олега Пулатова о пуске оружия. Последний отметил, что "Бук" ударил по "Сушке".
Как пишет издание, прокуратура уверена, что ополченцы Донбасса в тот злополучный день сбили только "Боинг". В останках людей, находившихся на борту, якобы нашли элементы ракеты.
При этом адвокат Пулатова раннее говорил о том, что нидерландская прокуратура столкнулась с проблемами, пытаясь узнать, что же произошло в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. По его словам, улики могли потерять, подбросить или сфабриковать.
В Нидерландах отмечали, что нашли свидетеля, который видел русскоязычных солдат около "Бука" в районе Снежного (ДНР).
Международная следственная группа, проведя расследование, пришла к выводу, что "Боинг" сбил ЗРК "Бук", который относился к российской части. При этом в Москве не раз отвергали подобные заявления, предлагая помощь в расследовании. Западные эксперты игнорировали предложения России.

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