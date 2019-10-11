Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Есть ли у вас план, мистер Фикс?": В Сети оценили "план Б" ...
Путин оценил сокращение пьянства в России
Не будем никого слушать: Турция ответила Трампу по Сирии
И мама, и бабушка разом бросили грудничка: На Украине оказался ненужным больной ...
Главная / Украина

СМИ: Старший советник Помпео уходит в отставку

11 октября 2019, 09:24  •  101 • Украина
Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли уходит в отставку.
 
Reuters
 

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Как и многие другие, Маккинли был разочарован отсутствием публичной поддержки со стороны Помпео в адрес дипломатов, которые были упомянуты в скандале, связанном с Украиной, и которые были вызваны в конгресс, чтобы дать показания», — пишет издание.

Пост советника Помпео Маккинли занял в мае 2018 года. На протяжении 30 лет дипломатической карьеры он служил послом в разных странах.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 13:54
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
11 октября 2019, 02:54
«Его заявления не воспринимаются всерьёз»: как Зеленский намерен «возвращать» Донбасс
11 октября 2019, 03:09
Власть валяется под ногами – кто поднимет?
10 октября 2019, 17:09
Зеленский оценил ситуацию со скандальным сайтом «Миротворец»
11 октября 2019, 09:24
СМИ: Старший советник Помпео уходит в отставку
10 октября 2019, 20:24
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 16:54
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
05 октября 2019, 13:39
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
05 октября 2019, 15:52
Слуга отреагирует на лагеря для жителей Украины?
05 октября 2019, 19:08
Контуры постчеловечества. Что идёт на смену капитализму. В. Полеванов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.