СМИ США осуждают Зеленского за отставку близких Западу политических фигур • 175 • Аналитика

Прошла неделя после смены на Украине правительства, а западные СМИ уже наполнились переживаниями о судьбе украинских реформ, которые теперь «оказались под угрозой».



В игру вступили украинские олигархи

Дело в том, что на смену молодым реформаторам во власть в Киеве пришли люди олигархов. Именно их интересам будет служить новое украинское правительство. Так, по крайней мере, говорят и пишут сегодня в западных СМИ, особенно – американских.







Под огонь критики попал в первую очередь новый глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Человек с правильной по западным меркам львовской родословной «испортил» свою биографию работой на олигарха Рината Ахметова.



Ещё пару лет назад Шмыгаль возглавлял принадлежащую Ахметову Бурштынскую тепловую электростанцию в Ивано-Франковской области. Сегодня СМИ называют её «энергетическим гигантом с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины», пишут, что цены на вырабатываемую станцией электроэнергию «на 13%-60% выше, чем в ОЭС Украины».



Как бы то ни было, но как раз из кресла директора Бурштынской ТЭС президент Зеленский поднял в прошлом августе Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. В нынешнем феврале сделал его вице-премьером, министром развития общин и территорий Украины, а в марте поручил возглавить правительство страны.



Шмыгалю не помешало даже другое «тёмное» пятно в его биографии. В 2012 году президент Виктор Янукович внёс его в список «элиты нации». За одно это (лояльность Януковича) сегодня ломают карьеры людей. Правда, если у них нет поддержки сильных мира сего. У Шмыгаля, судя по всему, такая поддержка есть.



Почему же так нервничают западные СМИ по поводу персоны нового украинского премьера? Местные эксперты отмечают, что Шмыгаль в отличие от своего предшественника не испытывает пиетета к западным партнёрам.



Как известно, теперь уже экс-премьер Алексей Гончарук до назначения в правительство возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования», созданный по инициативе министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.



В этом центре под влиянием министра-гастарбайтера из Литвы и его зарубежных покровителей прорабатывались реформы, которые потом начал воплощать в премьерском кресле Гончарук: массовая приватизация оставшейся госсобственности, продажа земли, выпуск для иностранных инвесторов украинских гособлигаций с высокой доходностью и т.д.



Эта программа была третьим главным пунктом политики Запада на Украине. Первые два (оторвать Украину от России и пополнить Европу украинскими трудовыми ресурсами) были успешно выполнены при президенте Порошенко. С экономическими планами западной алчности оказалось посложнее.



На аппетитную долю национального пирога нашлись свои доморощенные интересанты из числа местных олигархов. Эта публика не обременена глубокими патриотическими чувствами. Свои состояния она сколотила в девяностые на разграблении страны. Упускать открывшийся для обогащения новый шанс она никак не хотела, даже под угрозой западных санкций. Потому и посыпался в решающий момент прозападный кабинет министров Гончарука.





О ком печалится Запад

Его правительство на Украине пренебрежительно называли «соросятами». От имени американского миллиардера Джорджа Сороса, финансирующего в Киеве многочисленные некоммерческие организации, отрабатывающие «западную демократическую модель».



Естественно, что, переместившись в министерские кресла, люди Сороса только упрочили контакты с Западом. Однако сегодня там жалеют не обо всех отставниках, а лишь о тех, кто был заточен на реализацию экономических интересов западных партнёров, – министрах финансов, экономики и сельского хозяйства.







«Мне жаль, что министр финансов Маркарова ушла,– сказал в интервью агентству Bloomberg Блез Антин, глава инвестиционной компании TCW Group Inc из Лос-Анджелеса с активами порядка 220 миллиардов долларов. – Она была эффективным проводником фискальной политики Украины и имела хорошие рабочие отношения, как с МВФ, так и с международными инвесторами».



Новый глава украинского Минфина Игорь Уманский успел поработать в украинском центральном банке, засветился в правительствах времён президента Леонида Кучмы и даже исполнял обязанности министра финансов при премьере Юлии Тимошенко. В связях с Соросом замечен не был.



Вот что думают теперь, глядя на Уманского, в инвестиционном банке Dragon Capital: «Несмотря на то, что отставленное правительство демонстрировало слабые результаты по нескольким направлениям, нет уверенности в том, что новый кабинет окажется более способным, учитывая, что в нем нет проверенных реформаторов».



Эту оценку Dragon Capital приводит на своих страницах агентство Bloomberg. Оно сильно озадачилось перестановками в украинском правительстве и тем, что к делёжке оставшегося национального богатства пробрались украинские олигархи, жёстко отодвинувшие своих западных конкурентов.



Им старались помешать. Послы стран «Большой семёрки» даже устроили в Киеве несколько показательных встреч, отстаивая свои креатуры в украинской власти. Когда эти действия не принесли результата, под критику попал сам президент Зеленский. Теперь он для Запада уже не молодой инициативный реформатор, а человек олигарха Игоря Коломойского и даже его «марионетка».



Впрочем, словами делу не поможешь. Кроме СМИ на Западе есть кому позаботиться о своих интересах. Международный валютный фонд уже отложил на несколько месяцев предоставление Украине очередного транша в размере 5,5 миллиарда долларов, а банк Morgan Stanley посоветовал своим клиентам продавать украинские евробонды.



Это только первые удары Запада по новой киевской власти. Вряд ли он легко упустит возможность поживиться за счёт Украины. Так что победителя в этом противостоянии с украинскими олигархами называть пока рано. Одно можно точно сказать: народ Украины останется в стороне от этих жарких событий. Хотя именно за его счёт обогатятся участники начавшейся в Киеве схватки интересов. Прошла неделя после смены на Украине правительства, а западные СМИ уже наполнились переживаниями о судьбе украинских реформ, которые теперь «оказались под угрозой».Дело в том, что на смену молодым реформаторам во власть в Киеве пришли люди олигархов. Именно их интересам будет служить новое украинское правительство. Так, по крайней мере, говорят и пишут сегодня в западных СМИ, особенно – американских.Под огонь критики попал в первую очередь новый глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Человек с правильной по западным меркам львовской родословной «испортил» свою биографию работой на олигарха Рината Ахметова.Ещё пару лет назад Шмыгаль возглавлял принадлежащую Ахметову Бурштынскую тепловую электростанцию в Ивано-Франковской области. Сегодня СМИ называют её «энергетическим гигантом с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины», пишут, что цены на вырабатываемую станцией электроэнергию «на 13%-60% выше, чем в ОЭС Украины».Как бы то ни было, но как раз из кресла директора Бурштынской ТЭС президент Зеленский поднял в прошлом августе Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. В нынешнем феврале сделал его вице-премьером, министром развития общин и территорий Украины, а в марте поручил возглавить правительство страны.Шмыгалю не помешало даже другое «тёмное» пятно в его биографии. В 2012 году президент Виктор Янукович внёс его в список «элиты нации». За одно это (лояльность Януковича) сегодня ломают карьеры людей. Правда, если у них нет поддержки сильных мира сего. У Шмыгаля, судя по всему, такая поддержка есть.Почему же так нервничают западные СМИ по поводу персоны нового украинского премьера? Местные эксперты отмечают, что Шмыгаль в отличие от своего предшественника не испытывает пиетета к западным партнёрам.Как известно, теперь уже экс-премьер Алексей Гончарук до назначения в правительство возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования», созданный по инициативе министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.В этом центре под влиянием министра-гастарбайтера из Литвы и его зарубежных покровителей прорабатывались реформы, которые потом начал воплощать в премьерском кресле Гончарук: массовая приватизация оставшейся госсобственности, продажа земли, выпуск для иностранных инвесторов украинских гособлигаций с высокой доходностью и т.д.Эта программа была третьим главным пунктом политики Запада на Украине. Первые два (оторвать Украину от России и пополнить Европу украинскими трудовыми ресурсами) были успешно выполнены при президенте Порошенко. С экономическими планами западной алчности оказалось посложнее.На аппетитную долю национального пирога нашлись свои доморощенные интересанты из числа местных олигархов. Эта публика не обременена глубокими патриотическими чувствами. Свои состояния она сколотила в девяностые на разграблении страны. Упускать открывшийся для обогащения новый шанс она никак не хотела, даже под угрозой западных санкций. Потому и посыпался в решающий момент прозападный кабинет министров Гончарука.Его правительство на Украине пренебрежительно называли «соросятами». От имени американского миллиардера Джорджа Сороса, финансирующего в Киеве многочисленные некоммерческие организации, отрабатывающие «западную демократическую модель».Естественно, что, переместившись в министерские кресла, люди Сороса только упрочили контакты с Западом. Однако сегодня там жалеют не обо всех отставниках, а лишь о тех, кто был заточен на реализацию экономических интересов западных партнёров, – министрах финансов, экономики и сельского хозяйства.«Мне жаль, что министр финансов Маркарова ушла,– сказал в интервью агентству Bloomberg Блез Антин, глава инвестиционной компании TCW Group Inc из Лос-Анджелеса с активами порядка 220 миллиардов долларов. – Она была эффективным проводником фискальной политики Украины и имела хорошие рабочие отношения, как с МВФ, так и с международными инвесторами».Новый глава украинского Минфина Игорь Уманский успел поработать в украинском центральном банке, засветился в правительствах времён президента Леонида Кучмы и даже исполнял обязанности министра финансов при премьере Юлии Тимошенко. В связях с Соросом замечен не был.Вот что думают теперь, глядя на Уманского, в инвестиционном банке Dragon Capital: «Несмотря на то, что отставленное правительство демонстрировало слабые результаты по нескольким направлениям, нет уверенности в том, что новый кабинет окажется более способным, учитывая, что в нем нет проверенных реформаторов».Эту оценку Dragon Capital приводит на своих страницах агентство Bloomberg. Оно сильно озадачилось перестановками в украинском правительстве и тем, что к делёжке оставшегося национального богатства пробрались украинские олигархи, жёстко отодвинувшие своих западных конкурентов.Им старались помешать. Послы стран «Большой семёрки» даже устроили в Киеве несколько показательных встреч, отстаивая свои креатуры в украинской власти. Когда эти действия не принесли результата, под критику попал сам президент Зеленский. Теперь он для Запада уже не молодой инициативный реформатор, а человек олигарха Игоря Коломойского и даже его «марионетка».Впрочем, словами делу не поможешь. Кроме СМИ на Западе есть кому позаботиться о своих интересах. Международный валютный фонд уже отложил на несколько месяцев предоставление Украине очередного транша в размере 5,5 миллиарда долларов, а банк Morgan Stanley посоветовал своим клиентам продавать украинские евробонды.Это только первые удары Запада по новой киевской власти. Вряд ли он легко упустит возможность поживиться за счёт Украины. Так что победителя в этом противостоянии с украинскими олигархами называть пока рано. Одно можно точно сказать: народ Украины останется в стороне от этих жарких событий. Хотя именно за его счёт обогатятся участники начавшейся в Киеве схватки интересов. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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