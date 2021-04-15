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СМИ: США намерены ввести ограничения против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки

15 апреля 2021, 13:45  •  109 • Аналитика
Вашингтон планирует ввести в отношении Москвы новые санкции, связанные с подозрениями в том, что Россия стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и попытками вмешательства в выборы президента США.
Соединённые Штаты собираются ввести против России новые санкции, которые также могут затронуть суверенный долг. В качестве причин для введения новых ограничений называются приписываемые России кибератаки и попытки вмешательства в американские выборы 2020 года. В Вашингтоне могут объявить о новых мерах уже в этот четверг, 15 апреля. Об этом сообщают сразу несколько западных СМИ, включая Bloomberg, Reuters, Politico и CNN.
Как отмечают издания, новые санкции могут коснуться должностных лиц в кабмине и разведке. Также США могут ввести ограничения против 20-30 компаний и выслать ряд российских дипломатов. Вашингтон обвиняет Москву в кибератаках на американские правительственные сети через ПО компании SolarWinds, а также в попытках повлиять на исход прошлогодних выборов президента США.
Reuters со ссылкой на источник сообщает, что санкции могут затронуть и суверенный долг. В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что речь идёт лишь о том, чтобы запретить американским финансовым организациям участвовать в первичном размещении ценных бумаг Банка России и Минфина РФ. Запрет не распространяется на покупку госдолга на вторичном рынке. По данным издания, соответствующие меры начнут действовать 14 июня. В этом случае введённые летом 2019-го ограничения на участие американских банков в первичном размещении валютного госдолга РФ (евробондов) будут распространены на рублёвые облигации.
Ранее также сообщалось, что Россия может быть отключена от международных платёжных систем Visa и Masterсаrd из-за санкционной политики западных стран, направленной против Москвы. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о предпринимаемых Россией шагах для отказа от использования западных платёжных систем. Министр отметил, что страны Запада прибегают к ограничениям с целью сдерживания России незаконными с точки зрения международного права мерами.
В минувший вторник, комментируя заявление Лаврова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле допускают возможность отключения страны от западных платёжных систем ввиду недружественного отношения к РФ со стороны отдельных государств. При этом глава пресс-службы Кремля назвал уже достаточно окрепшей отечественную платёжную систему «Мир».
Однако в настоящее время в Вашингтоне пока не звучало официальных заявлений по поводу применения подобных мер.

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