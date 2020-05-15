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СМИ: США должны говорить с Россией о расчленении Украины

15 мая 2020, 18:55  •  178 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтону предложили отказаться от поддержки военного конфликта в Донбассе
Соединенным Штатам нужно прекратить "крестовый поход по продвижению демократии" на Украине и начать договариваться с Россией о "федерализации или расчленении" Незалежной. Об этом пишет американское издание The National Interest.
Вместо того чтобы спонсировать опосредованную войну на Украине и рисковать еще большим военным конфликтом, лидеры мировых стран должны сделать шаг назад и признать, что и Россия, и Запад имеют законные интересы в соборной. А единственный выход из украинского кризиса – это дипломатический путь.
"Независимо от того, является ли это решение разделом Украины, установлением федерации, в которой соблюдаются чаяния обеих частей страны, или каким-то другим компромиссом – только искренние усилия по дипломатии со стороны России и Соединенных Штатов могут решить эту проблему", – полагает автор.
В статье напомнили о недавнем "воинственном" заявлении Institute for the Study of War о том, что президент РФ Владимир Путин якобы воспользовался ситуацией с пандемией COVID-19 для "достижения своих стратегических целей на Украине". Это утверждение, как полагает The National Interest, очередной раз свидетельствует о близорукости американской системы нацбезопасности.
Для аргументации своей позиции автор приводит исследование известного социолога Сэмюэля Хантингтона, который предсказал кризис на Украине, как "страны, глубоко поделенной между цивилизациями". Еще до событий 2013 г. он предупреждал, что "Украина может расколоться вдоль своей линии разлома на два отдельных образования, причем восточная ее часть сольется с Россией". По прогнозу Хантингтона, вопрос отделения в первую очередь "встанет в Крыму".
Социолог настаивал на осторожности и дипломатии в таких "расколотых" странах, как Украина. Он был категорически против пропаганды продвижения демократии в качестве ключевого компонента внешней политики США, напоминает автор статьи.
Он подчеркивает, что американская политика в отношении Незалежной была противоположностью того, что Хантингтон советовал. Это было крестовое продвижение демократии, которое привело к госперевороту при поддержке Вашингтона в Киеве, отказу признать какие-либо законные российские интересы в Крыму и восточной Украине, несмотря на их глубокие исторические связи, и спонсированию войны в Донбассе, цели которой неясны, следует из материала.
Что касается переформатирования мировой политики после пандемии коронавируса, можно вспомнить еще один прогноз Хантингтона, который предупреждал об окончательном оформлении трех цивилизационных блоков: Син – Китай, Православие - Россия, Запад – США, говорится в переводе издания "Свободная пресса".

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