СМИ сообщили об уходе мэра Нижнего Новгорода в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно сложил свои полномочия. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил «РИА Новости» источник в пресс-службе горадминистрации.

Вопрос отставки Панова и его переход на другую должность, по словам собеседника информагентства, рассмотрят в среду. Однако какой именно пост займет градоначальник, пока неизвестно.

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

14 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, занимавшего пост губернатора Калужской области в течение 20 лет. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.