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СМИ сообщили об уходе мэра Нижнего Новгорода в отставку
05 мая 2020, 20:10 • 100 • Политика
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно сложил свои полномочия. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил «РИА Новости» источник в пресс-службе горадминистрации.
Вопрос отставки Панова и его переход на другую должность, по словам собеседника информагентства, рассмотрят в среду. Однако какой именно пост займет градоначальник, пока неизвестно.
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
14 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, занимавшего пост губернатора Калужской области в течение 20 лет. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.
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