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СМИ сообщили об угрозе финансового хаоса на Украине
10 августа 2018, 14:24 • 195 • Украина
Отсутствие достаточных средств на счету государственной казны Украины, а также задержка очередного транша от МВФ могут привести к финансовому хаосу в стране. Об этом пишет Bloomberg.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
Отмечается, что баланс счёта казны украинского правительства по состоянию на 1 августа сократился до 2 млрд гривен — это самый низкий показатель за последние четыре года. Как уточняется, причина в том, что доходы бюджета не соответствуют плану.
«Нет проблем с бюджетным разрывом — проблема с ликвидностью», — заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
По его словам, правительству Украины потребуются деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета.
«Проблема в том, что источников финансирования очень мало», — добавил он.
Между тем в ответ на запрос Bloomberg в Минфине Украины заявили, что «ликвидности в целом достаточно для финансирования потребностей страны, и ничто не находится под угрозой».
Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что за пять лет увеличилось число украинцев, живущих за чертой бедности.
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