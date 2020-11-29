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СМИ сообщили об участии Путина в заседании ОДКБ на следующей неделе
29 ноября 2020, 22:05 • 42 • Политика
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил телеканал «Россия 1».
Кроме того, на будущей неделе российский лидер посетит Тюменскую область — в частности, в Тобольске глава государства будет заниматься вопросами нефтехимии. Одним из них, как предполагается, станет добавленная стоимость, уточняет телеканал.
Вдобавок к этому в планах президента, о которых сообщает телеканал, открытие новых медцентров, построенных Минобороны, а также проведение встречи с участниками конкурса «Доброволец России» и принятие участия в конференции по искусственному интеллекту.
В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, Путин, как уточняется, планирует пообщаться с общественниками.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года. Он отметил, что в этом году послания, «наверное, не будет».
27 ноября в Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина — 17 декабря. По словам Пескова, из-за непростой эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Российский лидер собирается выйти на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.
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