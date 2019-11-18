Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачем Россия ввела войска в Сирию? Американский ответ
США поджигают свой собственный "задний двор" (Дмитрий Абзалов)
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
«Подвиг» пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях
Главная / Политика

СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

18 ноября 2019, 10:24  •  90 • Политика
Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет 18 ноября «Коммерсант». По данным источников издания, глава государства отметил, что «ситуация созрела до реализации».
Проект президенту 8 ноября представил глава Якутии Айсен Киколаев. Он попросил предусмотреть в бюджете средства на проект и сообщил, что власти республики провели переговоры с потенциальными инвесторами. Бизнесмена предложат участвовать в проекте на основе частной концессионной инициативы».
Согласно представленным расчетам, длина моста составит 3,1 км с 11 км подходов, а на реализацию потребуется 63,7 млрд рублей без НДС. От инвесторов власти региона планируют получить 9,5 млрд.
Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб., из которого 47,8 млрд руб. — федеральный бюджет, а 6,4 млрд руб. — региональный). С НДС стоимость проекта составит 82,9 млрд руб.
Построить объект планируют к 2025 году.
В послании Николаева президенту отмечается, что введение моста в эксплуатацию обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения, так как сейчас один из крупнейших российских городов — Якутск — не имеет постоянного автосообщения с федеральными дорогами.
Кроме того, мост приведет к увеличению ВВП Якутии.
Легковые автомобили смогут ездить по нему бесплатно, остальным транспортным средствам в зависимости от категории придется оплачивать проезд.
29 октября Айсен Николаев сообщал, что окончательное решение по проекту моста через Лену на федеральном уровне могут принять до конца года.
«Сегодня у нас есть положительное заключение о целесообразности строительства не только от министерств и ведомств, уже есть решение проектного офиса на уровне вице-премьера Максима Акимова <...> Есть решение полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева», — указал тогда глава Якутии.
Сейчас в Якутии нет ни одной переправы через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
17 ноября 2019, 21:24
"Вы застали меня пьющим русскую водку": Экс-советник Трампа стал героем скандального видео
17 ноября 2019, 18:09
НАТО посоветовали изменить политику в отношении России под предлогом "гибридных угроз"
18 ноября 2019, 10:24
"Такой краеугольный закон": Песков указал на проблему с особым статусом Донбасса
17 ноября 2019, 12:54
Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе
17 ноября 2019, 14:54
"Всё, что нужно знать о западных гражданских институтах и медиа": Журналисты навестили разоблачителя "Белых касок"
17 ноября 2019, 11:39
"Это проблема, это наша боль": Мединский признал провал Фонда кино
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
16 ноября 2019, 06:24
Китайские СМИ: Пора вернуть потерянную Сибирь? (Telegram. Обзор)
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
17 ноября 2019, 01:54
Распродажа страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.