СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет 18 ноября «Коммерсант». По данным источников издания, глава государства отметил, что «ситуация созрела до реализации».

Проект президенту 8 ноября представил глава Якутии Айсен Киколаев. Он попросил предусмотреть в бюджете средства на проект и сообщил, что власти республики провели переговоры с потенциальными инвесторами. Бизнесмена предложат участвовать в проекте на основе частной концессионной инициативы».

Согласно представленным расчетам, длина моста составит 3,1 км с 11 км подходов, а на реализацию потребуется 63,7 млрд рублей без НДС. От инвесторов власти региона планируют получить 9,5 млрд.

Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб., из которого 47,8 млрд руб. — федеральный бюджет, а 6,4 млрд руб. — региональный). С НДС стоимость проекта составит 82,9 млрд руб.

Построить объект планируют к 2025 году.

В послании Николаева президенту отмечается, что введение моста в эксплуатацию обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения, так как сейчас один из крупнейших российских городов — Якутск — не имеет постоянного автосообщения с федеральными дорогами.

Кроме того, мост приведет к увеличению ВВП Якутии.

Легковые автомобили смогут ездить по нему бесплатно, остальным транспортным средствам в зависимости от категории придется оплачивать проезд.

29 октября Айсен Николаев сообщал, что окончательное решение по проекту моста через Лену на федеральном уровне могут принять до конца года.

«Сегодня у нас есть положительное заключение о целесообразности строительства не только от министерств и ведомств, уже есть решение проектного офиса на уровне вице-премьера Максима Акимова <...> Есть решение полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева», — указал тогда глава Якутии.

Сейчас в Якутии нет ни одной переправы через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.