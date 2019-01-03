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СМИ сообщили об избиении в Киеве 81-летнего авиаконструктора

03 января 2019, 17:39  •  196 • Украина
Авиаконструктора концерна «Антонов», одного из создателей самолёта Ан-225 «Мрия» Виктора Ковальского избили в Киеве, сообщает ТСН.
 
РИА Новости
 

По данным канала, на Ковальского напали в тот момент, когда он выходил из метро.

По словам пострадавшего, среди избивавших его пяти человек якобы были и сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что неизвестные обвинили авиаконструктора в валютном мошенничестве.

При этом ТСН уточняет, что впоследствии Ковальский написал заявление в полицию.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Летом сообщалось, что на Украине двое военнослужащих избили пожилого волонтёра на вокзале в Николаеве. 

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