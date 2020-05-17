Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Главная / Украина

СМИ сообщили о заражении Саакашвили коронавирусом

17 мая 2020, 02:55  •  3 • Украина
Киев, 16 мая. Новоизбранный глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили украинские СМИ после встречи правительства страны с послами G7.
В мероприятии при помощи видеосвязи принимал участие и Саакашвили. Фотографии встречи были опубликованы пресс-службой офиса президента Украины Владимира Зеленского. При этом, телеканал Vesti.ua со ссылкой на Telegram-каналы сообщает, что у Саакашвили диагностировали COVID-19. Однако на данный момент политик самостоятельно не подтвердил и не опроверг данную информацию.
Согласно данным на утро субботы, на Украине выявлено 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года, пишут «Известия».
Напомним, Украина продлила карантинные меры до 22 мая. Однако в стране уже начинается поэтапное снятие ограничений. В частности, возобновляется работа кафе, ресторанов, открываются скверы и парки.
Автор: Сергей Андреев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



3
Источник
Похожие новости
16 мая 2020, 10:55
Биолаборатории США продолжают пугать Украину вирусами — Зеленский сбежал в кусты
15 мая 2020, 23:55
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и музеев России
16 мая 2020, 11:55
ЦИК Украины выписал себе огромные премии
16 мая 2020, 13:55
В Молдове в войну с правительством вступают ветераны
16 мая 2020, 11:55
Украина готовится к информационной войне на страницах «Википедии»
16 мая 2020, 15:55
Приднестровье переходит в режим жёсткой экономии
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 00:20
Егор Холмогоров: Россию ожидает второй круг распада, если не упразднить автономии и р...
17 мая 2020, 00:55
Контракты на биооружие: что еще скрывает лаборатория Пентагона в Грузии?
17 мая 2020, 00:55
Хотите билеты по 70 тысяч рублей? Глава Минтранса объяснил, где не ввести социальную ...
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 06:55
Захарова "разнесла" Белый дом после дерзкого выпада Вашингтона
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
15 мая 2020, 07:55
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
10 мая 2020, 08:56
Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.