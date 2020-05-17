СМИ сообщили о заражении Саакашвили коронавирусом

Киев, 16 мая. Новоизбранный глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили украинские СМИ после встречи правительства страны с послами G7.

В мероприятии при помощи видеосвязи принимал участие и Саакашвили. Фотографии встречи были опубликованы пресс-службой офиса президента Украины Владимира Зеленского. При этом, телеканал Vesti.ua со ссылкой на Telegram-каналы сообщает, что у Саакашвили диагностировали COVID-19. Однако на данный момент политик самостоятельно не подтвердил и не опроверг данную информацию.

Согласно данным на утро субботы, на Украине выявлено 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года, пишут «Известия».

Напомним, Украина продлила карантинные меры до 22 мая. Однако в стране уже начинается поэтапное снятие ограничений. В частности, возобновляется работа кафе, ресторанов, открываются скверы и парки.