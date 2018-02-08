СМИ сообщили о задержании одного из собственников донбасской металлургической корпорации

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В Москве задержан Олег Мкртчан - акционер "Индустриального союза Донбасса".

СМИ сообщили, что в Москве был задержан акционер "Индустриального союза Донбасса" ( второй по величине металлургической корпорации на Украине) Олег Мкртчан. По данным прессы, на него пало подозрение из-за растраты средств, предоставленных государственными банками.

Как сообщил бизнесмен Сергей Тарута, один из бывших владельцев ИСД, Мкртчана задержали на 2 месяца для проведения следственных действий.

Отмечается, что речь может идти о кредитах Внешэкономбанка. Предоставленные кредиты использовались как для развития "Индустриального союза Донбасса", так и для развития других предприятий, пишут СМИ.

Основанная в 1995-м году, корпорация ИСД владеет пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса, в ее состав входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.