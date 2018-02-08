Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американские ученые создали новый вид льда
Тайвань сотрясло второе за сутки мощное землетрясение
В Дагестане начали формировать новое правительство
«Недобросовестная конкуренция»: Украина обвинила Россию в раздувании скандала с ...
Главная / В мире

СМИ сообщили о задержании одного из собственников донбасской металлургической корпорации

08 февраля 2018, 02:24  •  72 • В мире
В Москве задержан Олег Мкртчан - акционер "Индустриального союза Донбасса".
СМИ сообщили, что в Москве был задержан акционер "Индустриального союза Донбасса" ( второй по величине металлургической корпорации на Украине) Олег Мкртчан. По данным прессы, на него пало подозрение из-за растраты средств, предоставленных государственными банками.
Как сообщил бизнесмен Сергей Тарута, один из бывших владельцев ИСД, Мкртчана задержали на 2 месяца для проведения следственных действий.
Отмечается, что речь может идти о кредитах Внешэкономбанка. Предоставленные кредиты использовались как для развития "Индустриального союза Донбасса", так и для развития других предприятий, пишут СМИ.
Основанная в 1995-м году, корпорация ИСД владеет пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса, в ее состав входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
07 февраля 2018, 03:39
Очевидцы: африканец застрелил женщину перед акцией против фашизма в Италии
07 февраля 2018, 10:09
Палестина ставит на Россию в ближневосточном урегулировании
07 февраля 2018, 06:54
СМИ: Мощный взрыв прогремел в Дамаске

07 февраля 2018, 23:09
Мировой инвестгигант предрек криптовалютам превращение в "ничто"
07 февраля 2018, 23:09
Тайвань сотрясло второе за сутки мощное землетрясение
07 февраля 2018, 19:54
Режиссер "Игры престолов" экранизирует еще одну популярную книжную серию
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 февраля 2018, 00:24
Сирийские боевики насмерть разругались из-за выдачи России тела пилота Су-25
03 февраля 2018, 11:39
Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"
05 февраля 2018, 04:24
Последние слова российского летчика: «Это вам за пацанов!»
05 февраля 2018, 09:24
Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия
04 февраля 2018, 15:24
Летчик сбитого в Сирии Су-25 погиб как герой, отстреливаясь от террористов
06 февраля 2018, 04:54
Операция "преемник", или Повторяем ошибки СССР?
06 февраля 2018, 01:39
Царьград публикует эксклюзивные фото погибшего пилота, Героя России Романа Филиппова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.