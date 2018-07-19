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СМИ сообщили о возможном введении Россией ответных санкций против Украины
19 июля 2018, 12:39 • 110 • Украина
Министерство финансов разработает проект ответных санкций в отношении Украины, включая возможность блокирования активов для ряда украинских физических лиц, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Отмечается, что в санкционный список намерены включить «нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц», среди которых могут оказаться украинские чиновники и бизнесмены.
Одной из ограничительных мер также может стать запрет на вывод капитала указанных лиц, сообщили источники в правительстве.
За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин, а координирует работу первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«К 1 августа эти ведомства должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера», — пишет издание.
Источник в правительстве подчеркнул, что действия российской стороны являются «зеркальным ответом» на подобные шаги Киева.
22 июня Киев ввёл новые санкции в отношении российской стороны.
В начале мая Украина ввела санкции против России, таким образом синхронизировав их со списком Минфина США.
В Совете Федерации прокомментировали ФАН заявление Киева о «способности» санкций «уничтожить Россию».
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