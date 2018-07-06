СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на Украине по факту ЧП на Ровенском полигоне

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту гибели трёх военнослужащих на Ровенском полигоне. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что ещё девять человек получили ранения в результате произошедшего.

«Военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 424 УК — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Украине на одном из полигонов во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих. В Минобороны Украины уточнили, что в результате разрыва миномёта погибли трое военных, ещё девять пострадали.