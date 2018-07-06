|
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на Украине по факту ЧП на Ровенском полигоне
06 июля 2018, 12:39 • 57 • Украина
Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту гибели трёх военнослужащих на Ровенском полигоне. Об этом сообщает УНН.
Reuters
Отмечается, что ещё девять человек получили ранения в результате произошедшего.
«Военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 424 УК — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на Украине на одном из полигонов во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих. В Минобороны Украины уточнили, что в результате разрыва миномёта погибли трое военных, ещё девять пострадали.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 июля 2018, 18:09
|
29 июня 2018, 15:09
|
30 июня 2018, 23:39
|
04 июля 2018, 08:24
|
01 июля 2018, 10:54
|
04 июля 2018, 13:39
|
05 июля 2018, 02:56