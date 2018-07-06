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СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на Украине по факту ЧП на Ровенском полигоне

06 июля 2018, 12:39  •  57 • Украина
Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту гибели трёх военнослужащих на Ровенском полигоне. Об этом сообщает УНН.
 
Reuters
 

Отмечается, что ещё девять человек получили ранения в результате произошедшего.

«Военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 424 УК — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Украине на одном из полигонов во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих. В Минобороны Украины уточнили, что в результате разрыва миномёта погибли трое военных, ещё девять пострадали.

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