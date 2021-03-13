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СМИ сообщили о "войне" в центре НАТО из-за России

13 марта 2021, 11:00  •  267 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Двое специалистов намекнули, что Вашингтон не должен вмешиваться в дела Москвы
В Атлантическом совете при НАТО – одном из ключевых центров Альянса по внешнеполитической деятельности – "разгорелась война" из-за статьи, посвященной стратегии относительно России. Об этом сообщает издание Politico.
Напомним, Атлантический совет был создан для поощрения развития экономических и торговых взаимодействий внутри НАТО. Также его эксперты дают рекомендации по поводу выстраивания отношенний между США, европейскими странами и Россией. В 2019 году центр был включен в перечень организаций, чья деятельность нежелательна на территории Российской Федерации. Ряд экспертов совета выступает активное противодействие Вашингтона Москве.
Однако несколько дней назад пара старших специалистов Атлантического совета опубликовала статью с неожиданной позицией. Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз заявили, что США следует "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека" в России. Они выразили мнение, что "демократизация" противника не обязательно может сыграть на руку внешнеполитическим интересам Штатов.
После этого, пишет Politico, разгорелся скандал. Сразу 22 сотрудника Атлантического совета выступили с осуждением своих коллег.
Статью экспертов назвали проплаченной и "пророссийской". Некоторые высказали подозрение, что она была оплачена деньгами миллиардера Чарльза Коха, который выступаеет против вмешательства США в дела других стран. Исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемпе назвал такие подозрения "возмутительными".
Один из противников выразил мнение, что статья несет серьезный репутационный удар по центру, поскольку из-за нее может сложится впечатление, что организация придерживается непопулярной точки зрения – "НАТО должно дать президенту России Владимиру Путину свободу действий у него в стране". Сотрудник заявил, что такой материал может подорвать доверие к той работе, которую совет осуществляеет в отношеннии России.

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