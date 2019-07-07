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СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
07 июля 2019, 12:24 • 467 • Украина
СМИ сообщили о «странном поведении» украинского президента Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.
© president.gov.ua
Как пишет «СТРАНА.ua», на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».
Издание подчёркивает, что видео вызвало обсуждение в социальных сетях, где пользователи пытаются понять причину такого поведения президента.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом Украины почувствовала себя плохо.
По словам фотографов, Меркель «сильно дрожала всем телом».
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