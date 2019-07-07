СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании

СМИ сообщили о «странном поведении» украинского президента Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.

Как пишет «СТРАНА.ua», на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».

Издание подчёркивает, что видео вызвало обсуждение в социальных сетях, где пользователи пытаются понять причину такого поведения президента.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом Украины почувствовала себя плохо.

По словам фотографов, Меркель «сильно дрожала всем телом».