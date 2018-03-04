СМИ сообщили о секретном полигоне на Украине, где специалисты из США обучают солдат ВСУ

Украина использует бывший советский полигон Яворов как место для обучения украинских солдат американскими специалистами. Об этом пишет Le Temps.

Как отмечает издание, в настоящий момент это одно из самых секретных мест на Украине.

Также на полигон приезжают военнослужащие из Канады, Великобритании и Литвы.

По информации издания, главной целью обучения является общее повышение квалификации личного состава украинской армии.

Яворов стал местом постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что, по заявлению Генштаба Вооружённых сил Украины, во Львовской области украинские и американские военные начали планирование многонациональных учений «Быстрый трезубец — 2018».