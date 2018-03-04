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СМИ сообщили о секретном полигоне на Украине, где специалисты из США обучают солдат ВСУ

04 марта 2018, 14:24  •  303 • Украина
Украина использует бывший советский полигон Яворов как место для обучения украинских солдат американскими специалистами. Об этом пишет Le Temps.
 
© The U.S. Army / Flickr
 

Как отмечает издание, в настоящий момент это одно из самых секретных мест на Украине.

Также на полигон приезжают военнослужащие из Канады, Великобритании и Литвы.

По информации издания, главной целью обучения является общее повышение квалификации личного состава украинской армии.

Яворов стал местом постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что, по заявлению Генштаба Вооружённых сил Украины, во Львовской области украинские и американские военные начали планирование многонациональных учений «Быстрый трезубец — 2018».

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