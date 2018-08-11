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СМИ сообщили о росте случаев мошенничества в отношении работающих в Европе украинцев

11 августа 2018, 19:39  •  106 • Украина
Граждане Украины, отправляющиеся на работу в европейские страны, всё чаще становятся жертвами мошенничества. Об этом пишет «Обозреватель».
 
РИА Новости © Павел Паламарчук
 

По данным издания, после введения безвизового режима многие жители страны отправились на заработки в ЕС без необходимых документов.

Некоторые из них получили польскую трудовую визу с расчётом работать в странах Западной Европы, но в этом случае им грозит депортация из этих государств.

Отмечается, что на этом наживаются так называемые посредники. Издание утверждает, что посредники обманывают украинцев в вопросе условий труда на новом месте работы.

Кроме того, украинцев используют мошенники, «буквально создающие трудовые лагеря на территории Европы, где украинцы живут в нечеловеческих условиях».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что работающие за границей граждане «держат экономику Украины на плаву».

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