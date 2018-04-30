СМИ сообщили о новом ракетном ударе по Сирии

За полчаса до полуночи в воскресенье, 29 апреля, территория Сирии подверглась новым ракетным ударам, сообщает правительственный телеканал Syria. По его данным, были обстреляны как минимум два склада оружия сирийской армии в окрестностях городов Хама и Алеппо.

«Целью атаки стал склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. В результаты возникли мощные взрывы и сильный пожар», - приводит телеканал слова одного из своих собеседников.

Отмечается, что второй склад, подвергшийся ракетному обстрелу, расположен к северу от городского аэропорта Нейраба, неподалеку от Эль-Маликии.

Какая именно страна или террористическая группировка стоит за «новым актом агрессии против Сирии», пока неизвестно. Уточняется, что атака была совершена в воскресенье в 22:30 по московскому времени.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 13 апреля, в 21.00 по времени Вашингтона (в Москве было четыре часа утра субботы) Соединенные Штаты с союзниками – Великобританией и Францией – нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска. Поводом для него послужила предполагаемая «химическая атака» в городе Дума. Как позже выяснилось, это была инсценировка с целью обвинить правительство Сирии в применении отравляющих веществ.