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СМИ сообщили о назначении нового начальника штаба ВДВ России

13 мая 2019, 22:39  •  52 • Политика
Генерал-полковник Евгений Устинов, принимавший участие в операции в Сирии, назначен новым начальником штаба, первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил источник, близкий к руководству рода войск.
По данным ТАСС, ранее занимавший этот пост 62-летний генерал Николай Игнатов был уволен из вооруженных сил по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
Устинов родился в 1960 году на территории нынешней Нижегородской области, в 1984 году окончил Рязанское училище ВДВ, в 1998-м — военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 2005-м — академию Генштаба ВС РФ. В 2016–2017 годах он был в командировке в Сирии в должности начальника штаба российской группировки, а с октября 2018 по январь 2019 года исполнял обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).
8 мая президент России Владимир Путин назначил Николая Евменова, занимавшего с 2016 года пост командующего Северным флотом, главкомом Военно-морского флота (ВМФ). Также он сменил командующих Черноморским и Северным флотами.

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