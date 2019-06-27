СМИ сообщили о назначении Евкурова заместителем Шойгу

Юнус-Бек Евкуров, досрочно сложивший полномочия главы Ингушетии, займет пост заместителя министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении экс-руководителя республики 27 июня.

О намерении уйти в отставку Евкуров объявил 24 июня. В соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году, пишет «Газета.ру». Свое решение экс-глава Ингушетии объяснил разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и регионом.

В Кремле отметили, что прошение Евкурова не стало «сюрпризом». На встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 июня он рассказал об итогах своей 11-летней работы на посту руководителя Ингушетии и лично попросил об отставке, которую глава государства одобрил и отметил положительную динамику развития республики.

Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматова.

Юнус-Бек Евкуров — офицер, Герой России. Возглавил Ингушетию в тяжелый для региона период, после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года. При его правлении в республике уровень безработицы с 52% сократился до 26%. Также были значительно усилены экономический, агропромышленный и промышленный секторы региона. Евкуров активно боролся с терроризмом, при этом 22 июня 2009 года сам пережил покушение. Машина, которая вклинилась в его кортеж, взорвалась. Охранник Евкурова погиб, сам глава республики и еще два человека были госпитализированы.