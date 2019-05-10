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СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

10 мая 2019, 13:09  •  87 • Украина
Между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко и патриархом УПЦ Киевского патриархата Филаретом Денисенко произошёл конфликт. Об этом информирует ТСН.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что Филарет полагает, будто Киевский патриархат, распущенный после создания новой церкви на Украине, «ещё существует».

СМИ опубликовали копии приглашений, сделанных на бланках Киевского патриархата. Приглашения были направлены всем епископам ПЦУ, кроме Епифания.

Указывается, что Филарет пригласил епископов на «братскую беседу». По данным издания, Филарет намерен обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который он сам хочет возглавить.

В свою очередь, Епифаний признал «наличие конфликта» с Филаретом, который в настоящее время является почётным патриархом ПЦУ. Он отметил, что с момента образования новой церкви они ни разу не проводили службу совместно.

В феврале в Киеве прошла интронизация главы новой церкви Украины Епифания.

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