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СМИ сообщили о гибели в Донбассе брата журналиста Георгия Гонгадзе
05 июня 2018, 15:24 • 130 • Украина
В Донбассе в результате артиллерийского обстрела погиб троюродный брат убитого в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
© РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что 22-летний Марян Корчак погиб 25 мая.
По данным издания, в 2016 году он присоединился к «Правому сектору»*.
Журналист был убит в сентябре 2000 года. По подозрению в его убийстве в 2009 году был арестован экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач.
В 2016 году Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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