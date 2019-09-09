|
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
09 сентября 2019, 16:54 • 128 • Украина
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
© РИА Новости
Об этом сообщает агентство Oilpoint со ссылкой на участников топливного рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, где обсуждался этот вопрос.
«Дефицит топлива на определённых нефтебазах связан с тем, что «Укрзалізниця» не справляется с увеличением потока грузов. Кроме этого, на ситуацию влияет медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом», — указывает агентство.
Отмечается, что сложившая ситуация настолько сложная, что ряд железнодорожных станций оказались парализованными.
«Простои на станции «Дарница» достигают 20 дней. Состав Кременчуг — Киев вместо 7 дней идёт 20—30 дней, не говоря уже о других отправителях — о той же Белоруссии», — отметил собеседник.
В то же время на встрече сообщили, что в последние дни на станции Дарница есть определённые улучшения в работе.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну.
18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
6 июля на Украину была доставлена первая в истории партия нефти из США. В Совфеде России прокомментировали данное событие.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2019, 00:09
|
06 сентября 2019, 01:24
|
06 сентября 2019, 04:39
|
03 сентября 2019, 11:39
|
03 сентября 2019, 08:09
|
03 сентября 2019, 14:39
|
03 сентября 2019, 21:24