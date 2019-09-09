СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС

На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.

Об этом сообщает агентство Oilpoint со ссылкой на участников топливного рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, где обсуждался этот вопрос.

«Дефицит топлива на определённых нефтебазах связан с тем, что «Укрзалізниця» не справляется с увеличением потока грузов. Кроме этого, на ситуацию влияет медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом», — указывает агентство.

Отмечается, что сложившая ситуация настолько сложная, что ряд железнодорожных станций оказались парализованными.

«Простои на станции «Дарница» достигают 20 дней. Состав Кременчуг — Киев вместо 7 дней идёт 20—30 дней, не говоря уже о других отправителях — о той же Белоруссии», — отметил собеседник.

В то же время на встрече сообщили, что в последние дни на станции Дарница есть определённые улучшения в работе.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну.

18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

6 июля на Украину была доставлена первая в истории партия нефти из США. В Совфеде России прокомментировали данное событие.