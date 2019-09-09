Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Забайкалье - просто "сенсационный вариант": политтехнолог рассказал о ...
В Кремле понадеялись на непредвзятое расследование в отношении Google
Лукашенко торгуется и снова оттягивает интеграцию (Руслан Осташко)
"Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем": Разоблачены "пол...
Главная / Украина

СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС

09 сентября 2019, 16:54  •  128 • Украина
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает агентство Oilpoint со ссылкой на участников топливного рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, где обсуждался этот вопрос.

«Дефицит топлива на определённых нефтебазах связан с тем, что «Укрзалізниця» не справляется с увеличением потока грузов. Кроме этого, на ситуацию влияет медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом», — указывает агентство.

Отмечается, что сложившая ситуация настолько сложная, что ряд железнодорожных станций оказались парализованными.

«Простои на станции «Дарница» достигают 20 дней. Состав Кременчуг — Киев вместо 7 дней идёт 20—30 дней, не говоря уже о других отправителях — о той же Белоруссии», — отметил собеседник.

В то же время на встрече сообщили, что в последние дни на станции Дарница есть определённые улучшения в работе.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну.

18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

6 июля на Украину была доставлена первая в истории партия нефти из США. В Совфеде России прокомментировали данное событие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 16:54
Песков отметил политическую волю на возобновление нормандского формата
08 сентября 2019, 18:24
Додон привёз из Москвы хорошую новость: газ не подорожает
09 сентября 2019, 13:39
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате
09 сентября 2019, 10:24
«Спасибо всем, кто боролся за мой выход»: Кирилл Вышинский на пресс-конференции
09 сентября 2019, 10:24
Болтон прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом
09 сентября 2019, 16:54
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 00:54
"Негодование народа слили в канализацию": Делягин дал свой прогноз по выбор...
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых...
09 сентября 2019, 00:54
Евроукров обижают кругом – от Израиля до Венгрии (Руслан Осташко)
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судь...
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эк...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.