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СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе

08 апреля 2018, 19:39  •  107 • Украина
В украинском Николаеве произошёл бунт в следственном изоляторе, часть заключённых отказались заходить в камеры. Об этом сообщили в местной пенитенциарной службе.
 
РИА Новости
 

По данным украинского портала «Преступности.нет», утром около 50 заключённых вышли на прогулку, а затем отказались возвращаться в камеры. У некоторых из них были отмечены признаки алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время администрация ведёт переговоры с заключёнными, а также «пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения». 

Отмечается, что ряд подозреваемых на протяжении двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО. Из-за этого администрация изолятора рекомендовала женской части коллектива не выходить на работу.

В 2016 году сообщалось о бунте в колонии в Кировоградской области Украины.

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