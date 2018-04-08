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СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе
08 апреля 2018, 19:39 • 107 • Украина
В украинском Николаеве произошёл бунт в следственном изоляторе, часть заключённых отказались заходить в камеры. Об этом сообщили в местной пенитенциарной службе.
РИА Новости
По данным украинского портала «Преступности.нет», утром около 50 заключённых вышли на прогулку, а затем отказались возвращаться в камеры. У некоторых из них были отмечены признаки алкогольного и наркотического опьянения.
В настоящее время администрация ведёт переговоры с заключёнными, а также «пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения».
Отмечается, что ряд подозреваемых на протяжении двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО. Из-за этого администрация изолятора рекомендовала женской части коллектива не выходить на работу.
В 2016 году сообщалось о бунте в колонии в Кировоградской области Украины.
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