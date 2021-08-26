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СМИ сообщили о 13 погибших: возле аэропорта Кабула произошёл взрыв
26 августа 2021, 18:35 • 120 • В мире
Возле аэропорта афганской столицы прогремел взрыв. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек, многие получили ранения. Сообщается, что нападение у входа в аэропорт совершил террорист-смертник. Ранее представители «Талибана»* заявили, что предупредили НАТО об угрозе террористической атаки в Кабуле.
© REUTERS/Stringer
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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