СМИ сообщили о 13 погибших: возле аэропорта Кабула произошёл взрыв

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Возле аэропорта афганской столицы прогремел взрыв. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек, многие получили ранения. Сообщается, что нападение у входа в аэропорт совершил террорист-смертник. Ранее представители «Талибана»* заявили, что предупредили НАТО об угрозе террористической атаки в Кабуле.

© REUTERS/Stringer

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

