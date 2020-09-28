СМИ сообщили, что Трамп предлагал сделать свою дочь вице-президентом

Президент США Дональд Трамп хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году, сообщает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на книгу экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".

Эта книга выйдет в свет 13 октября.

"Во время обсуждения кандидатуры вице-президента, где присутствовали Джаред (Кушнер, муж Иванки – ред.) и другие дети, все собрались в одной комнате. Трамп сказал: "Я считаю, что это должна быть Иванка. Как насчет того, чтобы Иванка была моим вице-президентом?" Стояла тишина", - приводит издание выдержку из книги.

По словам автора, сама Иванка была удивлена такому предложению, в то время как Трамп продолжал: "Она яркая, она умная, она красивая, и люди полюбят ее!" Тогда еще кандидат в президенты Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений, пишет Гейтс.

Штаб даже провел два опроса общественного мнения об отношении избирателей к дочери Трампа в качестве вице-президента наряду с еще 11 именами, и хотя ее результат был "не невероятно высок, но он был выше, чем ожидалось, что только добавило серьезности рассмотрению ее кандидатуры", говорится в книге.

Конец этому положила сама Иванка, которая пошла к отцу и сказала, что это "не очень хорошая идея", после чего Трамп отказался от этой затеи.