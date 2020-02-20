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СМИ сообщают о беспорядках на Украине из-за приезда эвакуированных из КНР

20 февраля 2020, 23:24  •  41 • Украина
В посёлке Новые Санжары в Полтавской области Украины произошли столкновения местных жителей с сотрудниками правоохранительных органов из-за приезда в регион эвакуированных украинской стороной из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев.
 
© adm-pl.gov.ua
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что беспорядки произошли на дорогах, по которым эвакуированных из Китая должны доставить в специальный медицинский санаторий, где они будут находиться на карантине.

«Полиция разогнала протестующих, освободив подъездную дорогу к медцентру. Было несколько потасовок, протестующие бросали камни в полицию. Одна женщина кричала, что этот санаторий сгорит ночью. Один мужчина на автомобиле «Нива» хотел прорвать кордон полиции, полицейские пробили колёса и жёстко извлекли водителя», — указывает издание.

20 февраля из Ухани в Харьков украинским лайнером были эвакуированы 72 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в посёлке Новые Санжары Полтавской области.

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, прибывший на место событий, заявил, что полицейские уже задержали ряд протестующих против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая.

Подробнее по теме — в материале RT.

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