СМИ: следующее заседание по делу журналиста Муравицкого пройдет 28 сентября

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КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Королевский районный суд Житомира оставил журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене, под домашним арестом. Как сообщило в понедельник агентство Укринформ, следующее заседание по этому делу пройдет 28 сентября.

"Суд оставил Муравицкого под домашним арестом и назначил следующее заседание по делу на 28 сентября", - говорится в сообщении.

В ходе заседания прокурор Вадим Левченко просил суд заменить Муравицкому меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, в то время как адвокат журналиста инициировал замену круглосуточного домашнего ареста на ночной, чтобы подсудимый мог днем работать.

Житомирский суд 27 июня отправил Муравицкого под домашний арест до 25 августа. До этого журналист более 10 месяцев находился под стражей.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения против него абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Журналиста называют политическим заключенным, вина которого состоит в том, что он критиковал действующую в стране власть и выступал за скорейшее окончание конфликта в Донбассе. Amnesty International не нашла в статьях Муравицкого госизмены и потребовала освободить журналиста.