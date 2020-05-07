СМИ: "Северный поток - 2" подорвет единство Европы

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В Варшаве признали возможность достройки проекта, но надеются на нерентабельность российской трубы

Несмотря на все преграды, строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено, и тогда он подорвет единство и согласие Евросоюза в вопросах внешней политики. С такой точкой зрения выступил польский эксперт Камиль Зайончковский.

В интервью Polskie Radio он с сожалением констатировал, что в Берлине продолжают настаивать на том, что "СП – 2" – сугубо экономический проект с участием частных компаний. Правительство Германии пока еще не знает, как проект будет реализован, но его достройка – дело времени. К тому же немецкий кабмин оказывает политическую поддержку вовлеченным в прокладку российской трубы компаниям, отметил поляк.

"К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран ЕС в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад", – сказал Зайончковский в ответ на вопрос, чем чревато завершение строительства "СП – 2" для Брюсселя.

По его словам, Евросоюзу и США нужно оказывать политическое и дипломатическое давление на власти ФРГ.

Кроме того, польский эксперт считает, что прибыльность нашей трубы в итоге окажется значительно ниже, чем предполагалось при планировании проекта.

"Сегодня весьма сложно себе представить, что строительство этого газопровода не будет закончено, но можно добиться такой ситуации, когда его рентабельность будет намного ниже, чем изначально планировалось", – подчеркнул он.

Реализация "Северного потока – 2" обнажила тот факт, что отношения между Западной Европой и США находятся не в лучшем состоянии, при этом Берлин, несмотря на введенные американцами санкции в отношении участников проекта, не собирается нагнетать противоречия с Вашингтоном, констатировал Зайончковский.

Напомним, в Польше недавно президент Анджей Дуда с помпой объявил о начале строительства Baltic Pipe – газопровода, по которому топливо должно пойти из Норвегии на польскую территорию и стать якобы альтернативой российским проектам на Балтике. Реально же норвежскую трубу начнут укладывать в лучшем случае в следующем году.

Накануне основатель научно-исследовательского центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский в пику польскому эксперту предположил, что "СП – 2" Россия сможет достроить своими силами.

