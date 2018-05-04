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СМИ: семь голландских компаний находятся под подозрением в нарушении санкций против РФ

04 мая 2018, 17:54  •  64 • Украина

ГААГА, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи голландских компаний по подозрению в нарушении антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщила в пятницу газета Algemeen Dagblad.

По ее данным, компании, названия которых не сообщаются, могли продавать тяжелую технику для строительства Крымского моста. При этом фирмы полагали, что могут обойти европейские санкции, работая только с российской стороны границы, отметило издание

Если компании будут признаны нарушившими эмбарго на поставку товаров и услуг, это может рассматриваться Европейским судом как "подрыв территориальной целостности Украины". "Для юридических лиц максимальное наказание за это составляет €820 тыс., а для частных лиц - штраф в €82 тыс. или тюремное заключение на срок до шести лет", утверждает газета.

В свою очередь региональная газета Gelderlander пишет, что в число этих семи компаний входят Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek. По версии издания, первая из них поставила сваепогружающую установку, использовавшуюся для строительства моста, в вторая - важные компоненты для нее.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Мост в Крым, связывающий полуостров с материковой часть России, является самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе. Протяженность составляет 19 км, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Возводится за счет средств федерального бюджета, общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. Как ожидается, движение автомобилей по мосту будет открыто во второй половине мая.

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