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СМИ считают смерть Кернеса спланированной

04 января 2021, 20:40  •  195 • Украина

Мэр Харькова Геннадий Кернес, проходивший лечение после осложнений перенесенного COVID-19, скончался в результате неквалифицированной медицинской помощи, оказанной в берлинской клинике «Шарите».

Об этом пишет Telegram-канал «Шептун», ссылаясь на свои источники.

«Версия о том, что оппозиционный Киеву политик умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стала официальной и весьма удобной для служителей украинской власти и бизнес-элиты. Другими словами для тех, кому личность Кернеса всячески доставляла дискомфорт — людям из окружения Петра Порошенко и нынешнему Офису президента», — отмечает собеседник Telegram-канала.

Он напомнил, что попытка устранить Кернеса уже предпринималась в 2014 году. Однако после выстрела в спину мэр Харькова выжил, но был прикован к инвалидному креслу.

Кроме того, по словам источника, Кернес уверенно шел на поправку: вирус не задел жизненно-важных органов, а отказ почек произошел исключительно по вине немецких врачей.

«К тому же, не стоит забывать о том, что в политически ангажированной клинике "Шарите" успешно лечилась "украинская верхушка". Так, например, в 2014 году там побывала Юлия Тимошенко, которая также была прикована к инвалидному креслу с диагнозом "сдвиг межпозвоночных дисков". Однако лечение прошло без осложнений и, как мы видим, Тимошенко уверенно стоит на своих двоих», — подчеркнул источник «Шептуна».

По мнению собеседника Telegram-канала, заказ на устранение влиятельного политика мог прийти от Запада.

«В частности, команду новоиспеченного президента США Джо Байдена не устраивают выстроенные тесные контакты адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с рядом политиков в Украине. Команда новоизбранного лидера США нацелена переформатировать политический ландшафт Украины и поставить удобных для себя людей. Геннадий Кернес тесно сотрудничал с адвокатом Рудольфом Джулиани и неоднократно встречался с ним. Джулиани консультировал главу Харькова в решении проблем юридической безопасности города, а также в создании ситуативного центра для более качественной работы полиции и МВД», — поделился собеседник Telegram-канала.

Отметим, близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс, делясь воспоминаниями о нём, рассказал, что сам Кернес до последнего не верил, что умирает, осознание пришло в последние дни пребывания в немецкой клинике «Шарите». Кернес в Берлине просил: «Заберите меня. Я готов умереть в самолёте!».


Напомним, 17 декабря в германской клинике «Шарите» после осложнений от коронавируса ушёл из жизни мэр Харькова Геннадий Кернес. 23 декабря его с почестями проводили в последний путь сотни тысяч харьковчан. Первые лица Украины проигнорировали похороны самого успешного мэра Украины. Также было отменено участие в процессии военных курсантов.

Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу намерены присвоить звание почётного гражданина города. В честь Кернеса назовут один из проспектов и поставят памятник. Как подчеркнул исполняющий обязанности градоначальника Терехов, Кернес сделал такой вклад в развитие в города, которого не делал ни один мэр, поэтому достоин увековечения.

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