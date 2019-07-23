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СМИ: СБУ подозревает кинопрокатчиков в работе на спецслужбы России

23 июля 2019, 15:09  •  37 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний страны, которые якобы работают на российские спецслужбы. Об этом сообщают «Украинские новости».
 
РИА Новости
 

По данным агентства, расследование началось после обращения в судебную инстанцию депутата Верховной рады, который выяснил, что украинские кинопрокатчики В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution якобы являются дочерними предприятиями российских компаний и перечисляют им средства за прокатные права.

«Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб России, которые в течение 2014—2016 годов фактически заставили... работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов на финансирование действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на её территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации», — говорится в материалах уголовного дела.

Таким образом, спецслужбы России якобы получили влияние на ситуацию на Украине, используя кинопрокатчиков для «саботажа продвижения и показа украинских лент».

Отмечается, что суд уже предоставил СБУ доступ к банковским счетам Kinomania и Volga Ukraine в рамках расследования данного дела.

В феврале посольство Украины в США призвало запретить показ российского фильма «Т-34» в американском прокате.

В Российском военно-историческом обществе, в свою очередь, заявили, что Киев «боится исторической правды и пытается её исказить».

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