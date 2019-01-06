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СМИ: Самолёт с томосом об автокефалии ПЦУ приземлился на Украине

06 января 2019, 20:39  •  45 • Украина
Самолёт, на борту которого находится томос об автокефалии, предоставленной новой структуре — Православной церкви Украины, — приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
 
Reuters
 

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

«Нам достоверно известно, что томос уже на Украине. Его кортежем доставят в Софию (Софийский собор в Киеве. — RT)», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия.

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