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СМИ: самолет Лукашенко засветился в Швейцарии

08 сентября 2020, 12:35  •  226 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: EPA/ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL MANDATORY CREDIT/ТАСС
Бизнес-джет президента стоит в аэропорту уже больше недели
Восьмиместный VIP-самолет белорусского президента Александра Лукашенко с 30 августа стоит в международном аэропорту Базеля. Об этом пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
По версии его источника, самолет мог прибыть в страну для прохождения техобслуживания, однако автор статьи в этом сомневается и предполагает, что борту номер один, скорее потребовалось роскошное убранство, либо он перевозил пассажиров и ценные грузы.
По данным оппозиционного телеграм-канала NEXTA, бизнес-джет Gulfstream G550 купили за $60 млн осенью прошлого года, то есть самолет совсем новый. Лайнер имеет цифры 001 и красно-зеленый полосы в цвет белорусского флага. Тем не менее, официальный Минск опровергает информацию о личном бизнес-джете Лукашенко и уверяет, что президент пользуется лишь "Боингами 737" для официальных визитов.
Во время демонстрации в Минске после выборов президента, местные оппозиционные СМИ сообщили, что самолет Лукашенко был готов вылететь в любой момент, пилоты даже ночевали в аэропорту. Эти данные также официально не подтвердили.

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