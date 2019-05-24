СМИ: Саакашвили намерен вернуться на Украину 29 мая

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину в среду, 29 мая.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Саакашвили направил в администрацию президента Украины Владимира Зеленского через своего адвоката письмо с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Он также заявлял о допущенной по отношению к нему несправедливости со стороны украинских властей и планах по возвращении на Украину «консультировать молодёжь».