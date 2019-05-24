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СМИ: Саакашвили намерен вернуться на Украину 29 мая

24 мая 2019, 21:54  •  28 • Украина
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину в среду, 29 мая.
 
Reuters
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Саакашвили направил в администрацию президента Украины Владимира Зеленского через своего адвоката письмо с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Он также заявлял о допущенной по отношению к нему несправедливости со стороны украинских властей и планах по возвращении на Украину «консультировать молодёжь».

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