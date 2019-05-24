|
СМИ: Саакашвили намерен вернуться на Украину 29 мая
24 мая 2019, 21:54 • 28 • Украина
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину в среду, 29 мая.
Reuters
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что Саакашвили направил в администрацию президента Украины Владимира Зеленского через своего адвоката письмо с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Он также заявлял о допущенной по отношению к нему несправедливости со стороны украинских властей и планах по возвращении на Украину «консультировать молодёжь».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 08:24
|
20 мая 2019, 04:24
|
23 мая 2019, 10:24
|
20 мая 2019, 04:24
|
19 мая 2019, 04:12
|
18 мая 2019, 00:24
|
18 мая 2019, 03:39