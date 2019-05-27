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СМИ: «Русский олигарх» не повлиял на выборы в Европарламент

27 мая 2019, 21:39  •  13 • В мире
Европейские СМИ отмечают, что правые, хоть и получили больше мест, но не угрожают проевропейским силам. Меркель и Макрон сдали позиции, а Курц, несмотря на скандал с русским олигархом на Ибице, одержал уверенную победу
Автор:
Гасанов Камран
Британское издание The Telegraph отмечает, что Эммануэль Макрон «был жёстко избит» партией Марин Ле Пен «Национальное объединение». Впервые с 1979 года право- и левоцентристы теряют большинство в Европарламенте. Однако Макрон может воспользоваться фрагментированностью законодательного органа и при поддержке проевропейских партий оставаться влиятельной фигурой в следующие пять лет.
Марин Ле Пен. Фото: www.globallookpress.com
Британское информагентство Reuters отмечает, что, несмотря на успех правых во Франции, Германии и других странах-членах ЕС, проевропейские партии сильнее. Потерянные Макроном голоса подобрали либералы (100) и «зелёные» (70). Так что у сторонников интеграции в совокупности 505 из 751 места.
«Зелёная волна»
«Экстремистам не удалось сделать большой скачок», – цитирует Reuters бельгийского экономиста Гунтрама Вольфа.
Ввиду того, что «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» не имеют половины голосов, при принятии решений им придётся объединяться с «зелёными» и либералами. Информагентство уже прогнозирует «зелёную волну» в европейской политике.
В обмен на свою поддержку «зелёные» могут потребовать активнее отказываться от АЭС, нефти и газа, включая российский, и инвестировать в возобновляемые источники энергии. Эти разногласия могут использовать правые, у которых примерно столько же голосов, сколько у «зелёных» и либералов.
Bloomberg: Атака правых не состоялась
Фото: www.globallookpress.com
Американское бизнес-издание Bloomberg тоже не разглядело триумфа националистов. «Атака популистов на ЕС не оправдала ожиданий, несмотря на их победу во Франции и Италии», – гласит заголовок.
Мейнстримные партии Европейского Союза удержали позиции от нападок популистов на выборах в парламент, поскольку самая высокая явка за последние два десятилетия была нацелена на то, чтобы вознаградить проевропейских либералов и «зелёных»,
– отмечает Bloomberg.
Впервые с 1979 года явка на выборах в Европарламент перестала падать и составила 51% – это на 8% выше, чем в 2014-м.
Из общего тренда выбились только Италия и Франция. «Национальное объединение» Ле Пен с 23% обыгрывает партию Макрона «Вперёд, Республика!», у которой 22%. В Италии лидер «Лиги» Маттео Сальвини получил 34% голосов – это при том, что на выборах в итальянский парламент он набрал лишь 17%.
Фрагментированный парламент
The Guardian отмечает, что из-за разброса голосов Европарламент будет более фрагментированным.
«Работа парламента, который получил значительные дополнительные полномочия в последние годы и теперь играет важную роль в законодательном процессе ЕС, несомненно, станет более сложной, но это не только благодаря прогрессу популистов», – пишет британская газета.
Точно так же, как между центристами и «зелёными», социалистами и либералами существуют расхождения относительно экономических и социальных вопросов, среди правых тоже нет единодушия. Сальвини выступает за распределение беженцев из Южной Европы по остальным странам, а венгерский премьер Виктор Орбан вместе с другими восточноевропейцами – против. Орбан и Сальвини хотят нормализовать отношения с Россией, а польский националист и руководитель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский – нет.
В. Орбан. Фото: www.globallookpress.com
Учитывая эту фрагментированность, временные межпартийные коалиции станут более распространёнными, что «может усложнить процесс принятия решений в чувствительных областях», таких как бюджет ЕС, пограничный контроль и экология, резюмирует The Guardian.
Триумф Курца
За выборами особенно внимательно следили в Австрии. После скандала с видео, в котором уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ведёт переговоры с представителем «русского олигарха», некоторые эксперты прогнозировали его партии провал, а правительству Австрии развал. Однако, как констатирует мюнхенская газета Merkur, «эффект Ибицы» оказался весьма слабым.
Правящая Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца (ÖVP) получила около 35%. Партнёр Курца по коалиции – Австрийская партия свободы (FPÖ) – взяла 17,2%, лишь на 2,5% меньше, чем на выборах в Европарламент в 2014 году.
С. Курц. Фото: www.globallookpress.com
«Таким образом, правительственные дела вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе не оказали существенного влияния на европейские выборы в Австрии», – отмечает Merkur.
Немецкий журнал Der Spiegel окрестил результат выборов «триумфом Курца».
Это блестящая победа для ÖVP. В разгар ещё не пережитого правительственного кризиса это почти триумф, поэтому в воскресенье вечером Курц выступает в хорошем настроении перед своими сторонниками в Вене. Расслабленный и с улыбкой на лице, он пробирается сквозь толпу на сцену, одной рукой здоровается с однопартийцами, другой – держит свою подругу Сюзанну Тьер,
– подытожил Der Spiegel.
Таким образом, предварительные итоги голосования обозначили три тренда. Правые усилились, но недостаточно сильны. Проевропейские партии сохраняют убедительное большинство. И в-третьих, законотворчество теперь будет более громоздким и зависеть от прихотей либералов и «зелёных».

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