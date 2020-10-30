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СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше

30 октября 2020, 16:50  •  287 • Политика
Фото: Jakub Wlodek/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава несет крупные убытки, которые приводят к смерти малого и среднего бизнеса
Воссоединение Крыма с Россией положило начало "ожесточенному обмену санкциями". Евросоюз попытался оказать поддержку Украине, которая погрязла в коррупции и внутренних конфликтах, поступившись интересами многих предпринимателей, пишет обозреватель AgoraVox.
Как отмечает источник, РФ занимает огромную долю в мировой торговле сырьевыми ресурсами, включая нефть, поэтому любые ограничения со стороны ЕС не имеют никакого смысла. Украина и Европа продолжают покупать у России газ. А за первое полугодие текущего года в США из РФ поступило более девять млн тонн нефти – в два раза больше аналогичного периода за прошлый год.
За огромным оборотом крупных компаний скрываются все проблемы предприятий, имеющих второстепенное значение в мировой экономике. К примеру, торговля ФРГ с РФ в машиностроительной сфере после санкций снизилась более чем на 28%.
Неэффективность европейских санкций, отмечает обозреватель, также могут подтвердить польские фермеры, которые десятки лет продавали России свою продукцию. Когда Москва ввела торговое эмбарго в отношении Польши, они вышли на протесты, требуя от властей возобновить торговлю с РФ. В прошлом году Варшава зафиксировала рекордный урожай яблок, который мог дать огромную прибыль. Однако оптовые цены снизились на 20%. А прибавленный ко всем проблемам коронавирус стал причиной новой головной боли для внешнеторговых отношений Польши.
Евросоюз обрекает себя на новые проблемы, вводя новые санкции против РФ. Вероятнее всего, Брюссель вовсе не заботят последствия в виде гибели малого бизнеса. А власти Польши, пугая население "русской угрозой", оказывают финансовую поддержку военным кампаниям США и содержат на своей территории НАТО, забывая о собственном народе, сообщает AgoraVox.
Ранее сообщалось о том, что российское эмбарго привело к беспрецедентному сбыту польских яблок в ЕС. Цена за один килограмм снизилась в 2019 году до 18 центов.

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