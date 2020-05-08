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СМИ: российские хакеры украли письма Меркель

08 мая 2020, 18:10  •  71 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Filip Singer / Pool/www.globallookpress.com
Кибератака произошла на 70-летие Победы - в мае 2015 года
Вся переписка парламентского офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель с 2012-го по 2015 г. попала в чужие руки. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное управление по информационной безопасности. Там утверждают, что за кибератакой стояли российские спецслужбы.
Попытку проникновения злоумышленника во внутреннюю сеть бундестага засекли сразу. Точнее, попыток было две, утверждает издание. Сначала хакеру под именем "Скарамуш" не удалось взломать компьютеры парламентариев, но 8 мая 2015 г. у него все получилось.
Расследование, которое длилось пять лет, показало, что из двух почтовых ящиков было скопировано около 16 Гб информации. Это тысячи писем Меркель и ее окружения. Были там секретные документы или просто важная информация, не предназначенная для чужих, сыщики утверждать не берутся. Зато уверены, что взлом – дело рук российской разведки. Доказательств, впрочем, они не приводят.
Ранее американские СМИ сообщили, что российские хакеры, дескать, снова влияют на избирательную кампанию США – уже новую, 2020 года. При этом обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы-2016 официально признаны несостоятельными.

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