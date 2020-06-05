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СМИ: Россия воспользовалась "стремительным упадком" США

05 июня 2020, 14:55  •  41 • Политика
Фото: Marios Lolos/XinHua/www.globallookpress.com
Журналисты полагают, что другие страны постараются увеличить сферы мирового влияния
Соединенные Штаты приходят в "стремительный упадок" в связи с последними событиями в стране, считают израильские журналисты. По их словам, этим воспользовались некоторые страны, в числе которых и Россия.
СМИ указывают, что после развала Советского Союза США стали "самой могущественной страной в мире". При этом другие страны – Россия, Китай, Иран и Турция – приложили все усилия для того, чтобы подготовиться к моменту, когда можно будет взять ситуацию под контроль.
Так, полагает автор статьи, Россия стала заниматься продвижением своих оборонительных систем и расширять влияние в Ливии. Турция налаживает взаимодействие с Ираном, Малайзией и Пакистаном, а Китай решил развить спор с Индией по поводу территорий, пишут в статье The Jerusalem Post.
Сообщается, что ситуацией в Штатах не в меньшей степени обеспокоены и союзники страны. Среди их опасений то, что США не смогут в должной мере поддерживать влияние за рубежом и на территориях, где находятся американские военные. Из-за этого, по мнению журналистов, другие страны будут пытаться заполнить пустующие участки.
"От восточной Ливии до Афганистана, до Азии и Африки, везде, где США могут казаться слабыми, противники готовятся. Большая четверка – Китай, Россия, Турция и Иран – готовы к эксплуатации и станут сильнее", – сообщает издание.
Напомним, сейчас США является страной, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции. Всего там зарегистрировано около 2 миллионов больных COVID-19, из которых более 107 тысяч умерли. На фоне пандемии в стране развернулись массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью темнокожего парня Джорджа Флойда от рук полицейского.
При этом во время беспорядков в США протестующие рассмотрели русских омоновцев.

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