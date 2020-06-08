СМИ: Россия быстро победит НАТО после ухода американцев из Германии

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Первой мишенью Москвы называются республики Прибалтики

Россия предсказали быструю победу над странами НАТО после решения президента США Дональда Трампа вывести часть американского вооруженного контингента из Германии. С таким прогнозом выступил журнал Forbes.

Как утверждает издание, сейчас для того, чтобы справиться с натовцами на севере Европы, российским военным нужно 60 часов, то после вывода войск Пентагона сделать это они смогут гораздо скорее.

Отмечается, что Вашингтон намерен вывести 9,5 тыс из 34,5 тыс американских военнослужащих постоянных сил Европейского командования США – моряков, летчиков и морских пехотинце, что оставит восточный рубеж НАТО недостаточно защищенным. Таким образом, пишет журнал, усилия Пентагона "по укреплению его способности защищаться от нападения России оказались под угрозой".

Особенно уязвимыми называются страны Прибалтики – Эстония, Латвия и Литва.

Пока не ясно, какие подразделения Трамп планирует вывести, однако уже очевидно, что любое сокращение американских сил в Европе ослабит обороноспособность Североатлантического блока. Военное руководство США было "ошарашено" таким решением хозяина Белого дома, указывает Forbes.

В Европе, в частности, базируется армейский полк с 300 машинами Stryker – это единственная механизированная американская армия, постоянно действующая на континенте. Также здесь находится 173-я воздушно-десантная бригада. После 2014 г. Пентагон на временной основе развертывает одну бронетанковую бригаду с ротацией каждые девять месяцев.

Но даже эти силы не позволяют НАТО и США в Старом Свете оказать сопротивление внезапному нападению России на Прибалтику, говорится в статье.

По данным издания, сейчас в распоряжении Россия около 760 танков, которые в случае необходимости могут быть быстро переброшены к границам прибалтийских государств. Натовские же силы сейчас здесь располагают всего 130 танками, причем около 90 из них – американские.

Несмотря на преимущество блока в воздухе, альянс не сможет в случае вооруженного конфликта что-то противопоставить россиянам на земле, утверждается в статье.

По подсчетам аналитиков, для защиты восточных границ НАТО в Европе нужно развернуть дополнительные войска в регионе – 30 батальонов вместо нынешних 15. Новые подразделения должны быть оснащены тяжелой техникой, способной противостоять российским танкам.

Напомним, 6 июня Трамп сообщил о выводе 9,5 тыс американских военнослужащих из Германии и сокращении общей численности военного контингента Пентагона в стране до 25 тыс человек. В Forbes подчеркнули, что это заявление лидер США сделал ровно четыре дня спустя после своего последнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

