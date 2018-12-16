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СМИ: «Рома» может подписать полузащитника сборной Украины Малиновского

16 декабря 2018, 10:39  •  79 • Украина
Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
 
© krcgenk.be
 

По информации Footboom, в подписании Малиновского заинтересован спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи. Римляне готовы отдать за игрока €11—12 млн.

В нынешнем сезоне футболист забил семь мячей и отдал пять результативных передач за 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью недоволен бездействием руководства «Манчестер Юнайтед».

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