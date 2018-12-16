СМИ: «Рома» может подписать полузащитника сборной Украины Малиновского

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Footboom, в подписании Малиновского заинтересован спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи. Римляне готовы отдать за игрока €11—12 млн.



В нынешнем сезоне футболист забил семь мячей и отдал пять результативных передач за 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью недоволен бездействием руководства «Манчестер Юнайтед».