СМИ: Разведка Норвегии с 2011 года шпионила за Россией для США

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Норвежские хакеры проникли в российские сети и сливали все данные Вашингтону.

Военная разведывательная служба (ВРС) Норвегии с 2011 года использовала хакеров для добычи информации из компьютерных сетей России, а затем делилась сведениями со спецслужбами США. Об этом сообщает Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK), со ссылкой на документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Отмечается, что это первый официально зарегистрированный случай, когда норвежские спецслужбы использовали хакерские методы для шпионажа за другим государством. В документе от 2013 года утверждается, что норвежские хакеры получили доступ к неназванной российской компьютерной сети, о чем немедленно уведомили американцев. Те, в свою очередь, тут же запросили у Норвегии данные, касающиеся российской политики, природных ресурсов и энергетической сферы. В обмен АНБ предоставляло ВРС свои данные, полученные по собственным каналам.

Об этом стало известно благодаря Эдварду Сноудену, который передал WikiLeaks и зарубежным изданиям множество секретных данных о подпольной деятельности АНБ. В частности, речь идет о документах, опубликованных в марте этого года сетевым изданием The Intercept.