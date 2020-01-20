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СМИ рассказали об источниках доходов Мишустина и его супруги

20 января 2020, 19:24  •  48 • Политика
Доходы семьи премьер-министра России Михаила Мишустина в основном складываются из прибыли от инвестирования средств, заработанных в период его занятия бизнесом. Об этом 19 января сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
Согласно декларациям за 2013–2018 годы, Мишустин заработал 130,7 млн рублей. Доходы его супруги Владлены составили 584 млн рублей. Журналисты отмечают, что эти деньги — результат вложений прибыли от компании «Международный компьютерный клуб» — той, где работал Мишустин в 1990-х годах. Эта фирма сотрудничала с такими известными корпорациями IT-сферы, как Microsoft, Intel и HP.
Отмечается, что в 2000 году на доходы от этого бизнеса семья Мишустиных приобрела недвижимость в коттеджном поселке на Никольской горе. Квартиру на Трехгорном Валу будущий премьер получил позже, когда работал заместителем министра по налогам и сборам Управления делами президента. Издание отмечает, что тогда это было обычной практикой.
В 2008 году Мишустин на время ушел с госслужбы и устроился в «Объединенную финансовую группу», созданную Борисом Федоровым, с которым он работал в налоговой службе. После смерти последнего он возглавил данную инвесткомпанию. В 2009 году его зарплата как руководителя составила 80 млн рублей, с учетом бонусов эта сумма могла быть на порядок выше.
Отмечается, что часть доходов Мишустина и его жены связана с продажей активов. Газета сообщает, что это было обязательным условием возвращения нынешнего премьера на государственную службу в 2010 году. Как раз эти доходы и были записаны на супругу, а в дальнейшем она разместила полученные средства на банковские депозиты, уточняет издание.
16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.
В тот же же день Мишустин выступил перед депутатами на пленарном заседании, рассказав о приоритетах своей работы в случае избрания на должность главы правительства.

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