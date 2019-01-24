СМИ рассказали о "тайном обществе" против "жесткого Brexit" в британском правительстве

Издание Telegraph сообщило на своем сайте о "тайном обществе" из министров кабинета Мэй, которые скрытно обсуждают план отказа от "жесткого Brexit".

Газета The Daily Telegraph заявила, что 19 министров и их заместителей, являющиеся сторонниками евроинтеграции Великобритании, два раза в месяц собираются на секретные заседания в парламенте с целью выработать план по недопущению выхода Соединенного Королевства из Европейского союза без устраивающего их соглашения.

Как пишет издание, в "секретную компанию" вошли: министр финансов Филип Хаммонд, министр труда Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и заместитель последнего Клэр Перри.

По данным издания, политики готовы на большие жертвы для осуществления своего плана. Несколько участников могут уйти в демонстративную отставку, если правительство Мэй не даст им права свободного голосования в Палате общин по поправке к альтернативному решению по Brexit, той, что предложена группой во главе с депутатом Лейбористской партии Иветтом Купером. Суть поправки в том, что она наделяет парламентариев правом продления действия статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС по установлению сроков и условий выхода.

В этом случае Палата общин сможет отодвигать сроки выхода за пределы намеченной даты (29 марта 2019 г.).

Поправка обязывает британскую сторону продолжить переговоры с ЕС по условиям Brexit.

Демонстративно уйти в отставку могут замминистра по делам бизнеса Ричард Харрингдон и замминистра обороны Тобиас Эллвуд.

Чиновник оборонного ведомства заявил, что "крушение при отсутствии сделки стало бы для Великобритании историческим актом нанесения вреда самой себе с глубокими последствиями для экономики, безопасности и репутации".

После исторического поражения в ходе голосования в Палате общин по правительственному проекту соглашения о выходе Британии из Евросоюза премьер-министр Тереза Мэй устояла против вотума недоверия, инициированного лидером оппозиции Джереми Корбином. Он состоялся — впервые за четверть века — после того, как глава Лейбористской партии обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной сделки по условиям выхода королевства из сообщества.

Британцам следует честно признать, что "жёсткому" Brexit нет никакой реальной альтернативы, и пойти на него, несмотря ни на что, хотя, конечно, на это требуется изрядная смелость, считает эксперт Сергей Латышев.