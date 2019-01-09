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СМИ рассказали о долгах «Укроборонпрома» по зарплате
09 января 2019, 10:24 • 177 • Украина
СМИ сообщили, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» накопил большие долги по заработной плате.
РИА Новости
Как сообщает «СТРАНА.ua», в обновлённом реестре должников на официальном сайте Госслужбы по вопросам труда числится больше десятка заводов и конструкторских бюро концерна «Укроборонпром».
Отмечается, что они не платят своим сотрудникам зарплату месяцами. К примеру, на киевском заводе «Маяк» не выплачивали уже 11 месяцев, а на заводе «Буревестник» люди не видели своих денег больше трёх лет.
Как указывает издание, подобное происходит несмотря на то, что Министерству обороны страны и подконтрольным ему ведомствам, включая «Укроборонпром», выделяют большие суммы денег из бюджета. Например, в 2019 году на развитие вооружения и военной техники планируется выделить около 17 млрд гривен, что на 3,7% больше, чем в прошлом году.
Уточняется, что такая ситуация сложилась по нескольким причинам, среди которых коррупция на предприятиях, отсутствие заказов, устаревшее оборудование, которое ведёт к отсутствию всё тех же заказов, неэффективное управление, а также потери традиционных рынков сбыта украинской продукции, в частности в Северной Африке.
В марте 2018 года сообщалось, что украинский концерн «Укроборонпром» намерен сократить на 40% персонал в главном офисе.
В феврале 2018 года в концерне заявили, что Россия лишает их доходов из-за перехвата различных контрактов.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил жалобы «Укроборонпрома» на перехваты контрактов Россией.
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