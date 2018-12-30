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СМИ рассказали, где Порошенко встретит Новый год
30 декабря 2018, 19:24 • 153 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко намерен встретить новогодние праздники в резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.
РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
По данным издания, президентская резиденция площадью около 10,9 тыс. гектаров расположена в 60 км от Ивано-Франковска. На её территории находятся ресторан, канатная дорога и питомник с животными.
Отмечается, что бывший президент Украины Виктор Янукович любил встречать Новый год именно в этой резиденции.
В январе 2018 года СМИ сообщали, что Порошенко и члены его семьи отправились на новогодние праздники на Мальдивы под вымышленными именами.
Позднее в Государственной пограничной службе заявили о законном пересечении Порошенко границы при поездке на Мальдивы.
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