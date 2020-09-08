Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

СМИ: раскрыт "хитрый" план Путина на Балканах

08 сентября 2020, 19:55  •  157 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль "использует" историческую память о Второй мировой для своего влияния в регионе
Российская кампания по "переписыванию" истории Второй мировой войны раскалывает Балканы, как якобы и задумал президент РФ Владимир Путин. С таким утверждением выступил боснийский историк Хикмет Карчич в израильской газете Haaretz.
По его словам, российский ревизионизм ВОВ является ключевым вектором для более масштабной и влиятельной стратегии Путина в балканском регионе, особенно в Боснии и Сербии. Его далеко идущие последствия могут быть катастрофическими, предупреждает босниец.
Он считает, что нет никакой "общей интерпретации истории", о чем в последнее время говорит Москва. А вот Кремль, похоже, стремится распространить свою "партизанскую" версию "истинных фактов" о Второй мировой, в том числе, и на Балканах.
"Исторический ревизионизм является заметным компонентом российской мягкой силы, и" культ победы " – тогдашний триумф советской России над нацизмом, представленный как одностороннее достижение, – это центральный элемент данной стратегии. Ключевым моментом "триумфа" является 9 Мая, День Победы, посвященный капитуляции нацистов", – пишет автор.
По его мнению, Москва ведет широкую кампанию по "фальсификации исторической правды", что вызывает сильную реакцию со стороны Польши и стран Прибалтики. И чуть меньшую кампанию на Балканах.
"В этом году Россия поручила своему послу в Боснии и Герцеговине принять участие в праздновании 9 мая в Баня-Луке вместе с боснийско-сербским политическим истеблишментом. Кремль ясно давал понять балканским государствам: "мы рассматриваем вас как часть нашей идеологии и нашей сферы влияния", – говорится в материале.
Также громко 75-летие Победы было отмечено российской дипмиссией и в Белграде – столице Сербии, указывает автор, попутно делая маленький экскурс в историю Второй мировой на земле Балкан.
"В Белграде и Баня-Луке сейчас проходят марши "Бессмертного полка". Начавшись как народная инициатива в России по увековечению памяти погибших воинов ВОВ, это движение было затем перехвачено прокремлевскими политиками и теперь считается явным пропагандистским экспортным инструментом российского государства", – то ли возмущается, то ли сожалеет босниец.
Помимо этого он критически относится и к разным онлайн конференциям, подготовленным Москвой, где обсуждается роль СССР в победе над фашизмом.
На Балканах, как и в других частях Европы, трактовка войны никогда не ограничивается только учебниками истории. Но есть разница между сохранением памяти об этих событиях и жертвах и "откровенной кампанией манипулирования и использования памяти в политических целях", отмечает Карчич.
"В случае России борьба за Вторую мировую войну играет ключевую роль в ее повестке дня на Балканах, и ее усилия по управлению общественным мнением и дискуссиями явно ускоряются", – утверждает босниец.
По его мнению, за последние десять лет Москва ставит под сомнение и исторические события 90-х годов прошлого века, включая "геноцид боснийцев". Со слов эксперта, властиРеспублики Сербской и сама Сербия спонсируют "альтернативные" истории и нарративы, а их самый твердый сторонник в данной кампании – Россия.
Российские ультранационалисты все чаще рассматривают сербское большинство в Боснии как потенциальное пространство для своей активности, уверен историк. Другим "агентом влияния" Москвы в регионе он назвал РПЦ, которая за последние годы построила нескольких церквей и культурных центров по всей территории боснийско-сербского региона.
"Эти действия мягкой силы направлены на то, чтобы изобразить Россию как спасителя Балкан от нацистов – и, следовательно, спасителя Балкан сегодня. Выставляя себя и своих местных партнеров оплотом антифашистского движения тогда и сейчас, они добиваются логического вывода, что все остальные, те, кто не с ними, являются фашистами", – подчеркнул Карчич.
С его точки зрения, подобная риторика особенно опасна на Балканах, поскольку она сеет дальнейший раскол в уже поляризованных обществах. Недавние выборы в Черногории вызвали ряд целенаправленных нападений на боснийцев, еще раз доказав, насколько хрупка ситуация и как быстро она может обостриться.
Автор считает, что отсыл РФ к исторической памяти о виновниках в ВОВ и память о преступлениях, совершенных пособниками нацистов, "медленно создает дополнительные границы и расколы между "нами" и " ими " на территориях Боснии и Герцеговины и Сербии".
Коронавирус приостановил активную деятельность Москвы на Балканах, полагает автор, но "русский исторический ревизионизм с его политическими и общественными последствиями наверняка вернется", что чревато серьезными последствиями для региональной политики и безопасности.
"Российская стратегия исторического ревизионизма, ее махинации с мягкой силой через пророссийских субъектов, оправдывающих национальную и политическую идентичность, удобную для геополитических амбиций Кремля, представляют собой явную и реальную опасность для Балкан, такую же, если не большую, чем для других частей Европы", – резюмирует боснийский историк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии с Навальным
08 сентября 2020, 12:35
Сатановский выдал послание Навальничихе: "А чего ж вы, касатики, там, где вам хорошо, не живёте?"
08 сентября 2020, 16:15
Вежливая ликвидация: Российская система РЭБ превратит бомбардировщики США в консервные банки
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал&qu...
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливу...
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища...
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
02 сентября 2020, 08:05
Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке"?
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
02 сентября 2020, 17:15
Всего за год службы в СБУ 24-летняя Анна Кучук заняла генеральскую должность
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.